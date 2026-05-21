Госдолгу Европы предсказали рост

Домбровскис: Еврокомиссия прогнозирует рост госдолга ЕС из-за энергокризиса

Еврокомиссия (ЕК) прогнозирует рост госдолга стран Евросоюза (ЕС). Такое развитие событий предсказал еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис, его слова приводит РИА Новости.

По словам политика, на фоне энергетического кризиса, вызванного войной на Ближнем Востоке, а также снижения роста ВВП объединения прогнозирует рост госдолга с 82,8 процента ВВП в 2025 году до 85,3 процента в 2027-м.

Средний дефицит бюджета ЕС вырастет с 3,1 процента ВВП в 2025 году до 3,5 процента в 2026 году и до 3,6 процента в 2027 году, добавил Домброовскис.

Ранее еврокомиссар по сельскому хозяйству и продовольственной безопасности Кристоф Хансен пообещал, что страны ЕС не будут снижать импортные пошлины на удобрения из России и Белоруссии вопреки кризису. «Мы можем снизить напряженность частично за счет привлечения новых поставщиков (…). Именно поэтому мы несколько снизили пошлины для некоторых третьих стран, конечно, не для России и Белоруссии», — пояснил Хансен.