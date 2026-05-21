Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
14:27, 21 мая 2026Путешествия

Россиян предостерегли от поездок в страну бывшего СССР

Захарова предостерегла россиян от поездок в Молдавию
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Российских туристов предостерегли от поездок в одну страну бывшего СССР — речь идет о Молдавии. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает корреспондент «Ленты.ру».

Дипломат объяснила, что въезжающие в эту республику российские граждане подвергаются дискриминации. Более того, по надуманным предлогам их вынуждают проходить многочасовые проверки и допросы. Некоторых россиян и вовсе задерживают или возбуждают в их отношении уголовные дела.

«В этой связи настоятельно рекомендуем здраво взвешивать риски и оценивать реальную целесообразность посещения Молдавии. Это небезопасно», — заключила Захарова.

В июне 2025 года Молдавия захотела возобновить прямое авиасообщение с Россией. Там предложили запустить рейсы из Кишинева в Москву.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Кремле анонсировали мероприятие Путина на высшем уровне

    Главком страны НАТО назвал «следующий логичный шаг» в отношении Украины

    Китаю предсказали падение темпов роста экономики

    Раскрыта неожиданная опасность жировой болезни печени

    Заявление Туска о решительной реакции Польши назвали провокацией и шантажом России

    Суд зарегистрировал жалобу на приговор бывшего мужа Лерчек

    В Кремле прокомментировали публикации об обучении Китаем российских военных

    Медведев предрек Украине скорую потерю новых земель

    В России предложили не брать деньги за проезд по платным автодорогам в одном случае

    103-летняя женщина поделилась пятью секретами долголетия

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok