Россиян предостерегли от поездок в страну бывшего СССР

Захарова предостерегла россиян от поездок в Молдавию

Российских туристов предостерегли от поездок в одну страну бывшего СССР — речь идет о Молдавии. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает корреспондент «Ленты.ру».

Дипломат объяснила, что въезжающие в эту республику российские граждане подвергаются дискриминации. Более того, по надуманным предлогам их вынуждают проходить многочасовые проверки и допросы. Некоторых россиян и вовсе задерживают или возбуждают в их отношении уголовные дела.

«В этой связи настоятельно рекомендуем здраво взвешивать риски и оценивать реальную целесообразность посещения Молдавии. Это небезопасно», — заключила Захарова.

В июне 2025 года Молдавия захотела возобновить прямое авиасообщение с Россией. Там предложили запустить рейсы из Кишинева в Москву.