Премьер-министр Венгрии назвал условие возвращения Европы к закупкам российского газа

Мадьяр: ЕС вернется к закупкам газа у России по окончании конфликта на Украине

Страны Евросоюза (ЕС) возобновят закупки российского газа после завершения конфликта на Украине. Об этом в интервью польской газете Rzeczpospolita рассказал премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр.

«Я полагаю, что когда война закончится весь Евросоюз вернется к закупкам российского газа, потому что он дешевле. Это диктуют факторы конкуренции и географии», — отметил венгерский премьер. Он добавил, что не может предсказать всего, но у него есть такое ощущение.

Ранее по итогам первого квартала этого года суммарная стоимость поставок российского трубопроводного газа в Венгрию сократилась на 27 процентов в сравнении с тем же периодом 2025-го. В январе-марте стоимость поставок российского газа в республику снизилась до 570 миллионов евро. Подавляющая часть суммы пришлась на закупки топлива в первый месяц весны — 414 миллионов евро.

В тройку крупнейших покупателей российского газа по итогам первых трех месяцев 2026 года также вошли Болгария (278 миллионов евро) и Греция (236 миллионов).