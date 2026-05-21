Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
15:13, 21 мая 2026Мир

Премьер-министр Венгрии назвал условие возвращения Европы к закупкам российского газа

Мадьяр: ЕС вернется к закупкам газа у России по окончании конфликта на Украине
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
СюжетЗавершение конфликта на Украине

Фото: Leonhard Foeger / Reuters

Страны Евросоюза (ЕС) возобновят закупки российского газа после завершения конфликта на Украине. Об этом в интервью польской газете Rzeczpospolita рассказал премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр.

«Я полагаю, что когда война закончится весь Евросоюз вернется к закупкам российского газа, потому что он дешевле. Это диктуют факторы конкуренции и географии», — отметил венгерский премьер. Он добавил, что не может предсказать всего, но у него есть такое ощущение.

Ранее по итогам первого квартала этого года суммарная стоимость поставок российского трубопроводного газа в Венгрию сократилась на 27 процентов в сравнении с тем же периодом 2025-го. В январе-марте стоимость поставок российского газа в республику снизилась до 570 миллионов евро. Подавляющая часть суммы пришлась на закупки топлива в первый месяц весны — 414 миллионов евро.

В тройку крупнейших покупателей российского газа по итогам первых трех месяцев 2026 года также вошли Болгария (278 миллионов евро) и Греция (236 миллионов).

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Весь мир обсуждает визит Путина в Китай. Что о нем говорят и почему для Пекина президент России оказался важнее Трампа

    Сын миллионера за рулем кабриолета устроил массовое ДТП. Он называл россиян нищетой, а после аварии уехал выпивать в ресторан

    Президент Лукашенко назвал машину своей мечты

    Двое российских разведчиков оказались в окружении мин на СВО и выжили

    Звезда «Кривого зеркала» рассказал о галлюцинациях из-за алкоголя

    В Москве был побит рекорд жары

    В МИД заявили об увеличении шансов применения ядерного оружия на Украине

    Археолога арестовали за сокрытие костей д'Артаньяна

    Стало известно о жертвах в российском приграничном регионе после удара дрона ВСУ

    Стала известна реакция ЕС на смягчение одной страной санкций против России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok