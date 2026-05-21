Техногигант избежал забастовки десятков тысяч сотрудников

Reuters: Samsung избежал забастовки почти 50 тысяч человек

Акции Samsung Electronics подорожали сразу на 8 процентов, после того как компания сумела заключить соглашение с профсоюзом, предотвратившее забастовку. Об этом сообщило Reuters.

Речь шла о 18-дневной стачке, в которую могли включиться около 48 тысяч членов профсоюза. Если бы она состоялась, то нанесла бы значительный урон экономике страны, около четверти экспорта которой зависит от Samsung. Кроме того, снизились бы мировые поставки микросхем.

Профсоюз требовал, чтобы техногигант выделил 15 процентов операционной прибыли на бонусы сотрудникам подразделения по производству полупроводников. Однако достигнутая сделка предполагает, что на эти цели потратят 10,5 процента. Кроме того, бонусы будут выплачивать не деньгами, а акциями компании в течение десяти лет.

Прежние переговоры профсоюза и компании провалились, так как руководство последней не согласилось с одним из требований, назвав его неприемлемым и угрожающим подорвать основополагающие принципы управления компанией.