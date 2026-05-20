Техногигант столкнется с забастовкой почти 50 тысяч работников

Reuters: Почти 50 тысяч работников Samsung собрались бастовать

Профсоюз работников компании Samsung планирует объявить 18-дневную забастовку, в которой примут участие 48 тысяч сотрудников этого техногиганта. Об этом сообщило Reuters.

Это стало результатом провалившихся переговоров с руководством компании, которое не согласилось с одним из требований, выдвинутых представителями профсоюза. В свою очередь, компания заявила, что требования работников были неприемлемыми и их выполнение якобы подорвало бы основополагающие принципы управления компанией. Как следствие, 20 мая акции компании подешевели на 1,6 процента. Их недельное падение оценивается в 4,5 процента.

Теперь все зависит от того, вмешается ли правительство в этот конфликт, объявив о проведении экстренного арбитража. Однако такие меры применяются крайне редко. Представитель властей уже заявил, что пока преждевременно идти на такие меры.

Издание отметило, что на долю Samsung приходится почти четверть южнокорейского экспорта. Кроме того, это крупнейший в мире производитель микросхем памяти, поэтому перебои в производстве могут еще больше подстегнуть рост цен в условиях, когда бум искусственного интеллекта привел к дефициту. По некоторым прогнозам, в худшем случае забастовка может снизить прогнозируемый рост южнокорейской экономики на 0,5 процентных пункта по сравнению с ожидаемыми 2 % в этом году.

Отмечается, что профсоюз требовал от Samsung отменить ограничение на бонусы, составляющее 50 процентов от годовой заработной платы, выделять 15 процентов годовой операционной прибыли на бонусы и формализовать эти изменения на срок более одного года.

Samsung считается одним из самых востребованных мест работы в Корее, но сотрудники возмущены разницей в оплате труда с более мелким конкурентом компанией SK Hynix. Профсоюз заявляет, что в прошлом году работники последней получили бонусы, более чем в три раза превышающие бонусы их коллег в Samsung. Это привело к массовому перетоку кадров из Samsung в SK Hynix и резкому увеличению числа членов профсоюза.

Ранее сообщалось, что извлекшая огромную прибыль Samsung, собиралась выплатить бонусы 27 тысячам сотрудников, работающим над производством микросхем памяти, как минимум в шесть раз больше, чем их коллегам.

