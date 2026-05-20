11:02, 20 мая 2026

Звезда Comedy Woman рассказала о самом страшном случае во время работы проводницей

Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Кадр: Gaz Live / YouTube

Актриса, бывшая участница юмористического проекта Comedy Woman Марина Федункив, работавшая проводницей, рассказала о самом страшном случае из практики. Подробностями она поделилась в выпуске шоу «Вопрос ребром», доступном в соцсети «ВКонтакте».

Федункув рассказала, что однажды в ее вагоне ехал пассажир, который вез крупную сумму денег на лечение жене. Когда она увидела, что тот сел играть с картежниками, то решила ему помочь. Артистка отметила, что сделала это, несмотря на строгий запрет на конфликты с игроками в карты: проводников предупреждали, что картежники могут выбросить их из вагона на ходу поезда.

По словам Федункив, она подошла к пассажиру и предложила ему попить чай, чтобы защитить его от проигрыша. Юмористка призналась, что в тот момент у нее от страха тряслись ноги.

После этого один из картежников вежливо спросил у Федункив, почему она помешала их игре. Она соврала, что мужчина был ее двоюродным братом, который ехал без билета и денег. «Я тогда думала, я сдохну со страху», — заключила она.

Ранее Федункив, впервые ставшая матерью в 53 года, дала россиянкам совет. Она призвала женщин не зацикливаться на проблемах.

