11:41, 20 мая 2026

В российском регионе появится мини-город с гаванью для яхт и спа-комплексами

Во Владивостоке готовится проект комплексной застройки острова Елены
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Во Владивостоке готовят проект комплексной застройки острова Елены в заливе Петра Великого. Он находится в 6,5 километра к югу от центра приморской столицы и станет первым в России островным комплексным развитием территории (КРТ). Об этом говорится на сайте правительства Приморского края.

Министр архитектуры и градостроительной политики российского региона Антон Глушков назвал проект уникальным даже по федеральным меркам. В его рамках планируется построить новый жилой район с туристической и рекреационной инфраструктурой, а также возвести мост, который соединит остров Елены с Русским. «Помимо жилья, там предусмотрена пятизвездочная гостиница со спа-центром, общественные пространства и инфраструктура для жизни, работы и отдыха», — отметил Глушков.

Застройщик планирует создать на южной стороне острова полноценный мини-город площадью около 42 гектаров. Там появятся школа, детские сады, рестораны, спа-комплексы и гавань для яхт. Основной акцент будет сделан на курортной составляющей и высоком качестве городской среды.

Первым этапом реализации КРТ станет возведение моста. Завершить его строительство планируется летом 2027 года.

Ранее сообщалось, что в Анапе к 2031 году построят мегакурорт за 60 миллиардов рублей. В рамках проекта на участке площадью 32 гектара планируют возвести девять гостиничных комплексов на 4 и 5 звезд, которые позволят вместить 7,5 тысячи человек.

