12:20, 20 мая 2026

Россия нарастила экспорт рыбы и морепродуктов в страну БРИКС

Рыбный союз: Поставки живых крабов из России в Китай выросли на 30 процентов
Кирилл Луцюк

Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ

За первые четыре месяца 2026 года экспорт российской рыбы и морепродуктов в Китай вырос на 13 процентов в физическом и на 46 процентов в денежном выражении. Эти данные Рыбного союза приводит ТАСС.

Речь идет о 550 тысячах тонн, за которые КНР заплатила 1,6 миллиарда долларов.

В частности, экспорт мороженого минтая потрошеного без головы принес России 566 миллионов долларов, а мороженого филе минтая — 11 миллионов. Кроме того, 31 миллион долларов удалось заработать на поставках сурими.

Экспорт мороженой трески потрошеной без головы вырос на 80 процентов в стоимостном выражении и достиг 27 тысяч тонн на сумму 214 миллионов долларов.

Что касается импорта Китаем российских живых крабов, то он увеличился на 20 процентов в физическом и на 30 процентов в денежном выражении. Речь идет о 13 тысячах тонн на 428 миллионов долларов.

В период с января по апрель 2026 года российские рестораны серьезно подняли расходы на морепродукты, поскольку закупочные цены на них взлетели на 10-40 процентов. Дорожает как российская, так и импортная рыба. Из-за увеличения расходов рестораторы вынуждены повышать цены на готовые блюда, менять рецептуру и меню, чтобы сохранить покупателей.

