У болгарцев в российском регионе полилась жижа из-под крана

У жителей Болгара в Татарстане потекла темная жижа из-под крана

Жители Болгара в Татарстане столкнулись с проблемой — из-под крана вместо воды у них полилась жижа темного цвета. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Iptash.

В районной администрации объяснили, что вода почернела из-за грязи в трубах, которая начала сходить со стен из-за роста давления. В настоящее время коммунальные службы промывают коммуникации. Известно, что в борьбе с грязной водой не помогали фильтры, которые жители города ставили на краны.

Ранее вода внезапно пропала у жителей города Бодайбо Иркутской области. Подача ресурса прекратилась после коммунальной аварии на станции «Роса». Известно, что без воды жители города находились четыре дня.

На жижу, текущую из-под кранов, ранее также пожаловались жители Мичуринской улицы Ростова-на-Дону.