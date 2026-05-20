13:01, 20 мая 2026

У болгарцев в российском регионе полилась жижа из-под крана

Елизавета Городищева (Редактор отдела «Экономика»)

Кадр: Telegram-канал «Mash Iptash»

Жители Болгара в Татарстане столкнулись с проблемой — из-под крана вместо воды у них полилась жижа темного цвета. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Iptash.

В районной администрации объяснили, что вода почернела из-за грязи в трубах, которая начала сходить со стен из-за роста давления. В настоящее время коммунальные службы промывают коммуникации. Известно, что в борьбе с грязной водой не помогали фильтры, которые жители города ставили на краны.

Ранее вода внезапно пропала у жителей города Бодайбо Иркутской области. Подача ресурса прекратилась после коммунальной аварии на станции «Роса». Известно, что без воды жители города находились четыре дня.

На жижу, текущую из-под кранов, ранее также пожаловались жители Мичуринской улицы Ростова-на-Дону.

