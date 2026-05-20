Мужчина угодил в тюрьму из-за наркотиков в нижнем белье Ким Кардашьян

NCA: В Британии поляк угодил в тюрьму из-за контрабанды в нижнем белье Skims

В Великобритании уроженец Польши Якуб Ян Конкель угодил тюрьму из-за наркотиков в нижнем белье бренда Skims, создательницей которого является американская телезвезда Ким Кардашьян. Об этом сообщает британское национальное агентство по борьбе с преступностью (NCA).

Королевский суд Челмсфорда приговорил 40-летнего мужчину к 13 годам и 6 месяцам лишения свободы за контрабанду наркотиков. 5 сентября 2025 года поляка остановили сотрудники пограничной службы в порту Харвич в графстве Эссекс, когда он прибыл на пароме из Хук-оф-Холланд, Нидерланды. Они осмотрели его грузовик, в котором находились одежда и нижнее белье Skims. Их внимание привлекла задняя дверь транспортного средства. Оказалось, что в ней был сделан специальный тайник для перевозки наркотиков.

По данным ведомства, таможенники обнаружили 90 пакетов кокаина стоимостью более семи миллионов фунтов стерлингов (около 666 миллионов рублей). Мужчина признался, что согласился перевезти запрещенные вещества за 4,5 тысячи евро (371 тысячу рублей). «Организованные преступные группировки используют коррумпированных водителей, таких как Конкель, для перевозки наркотиков класса А, часто спрятанных в совершенно законных грузах, подобных этому», — объяснил операционный менеджер NCA Пол Орчард.

