Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
21:31, 30 сентября 2025Ценности

Нижнее белье Skims застало пассажирку врасплох во время досмотра в аэропорту

Боди Skims застало пассажирку врасплох при досмотре в аэропорту из-за кнопок
Мария Винар

Фото: Justin Sullivan / Staff / Getty images

Нижнее белье бренда Skims, создательницей которого является американская телезвезда Ким Кардашьян, застало пассажирку врасплох во время досмотра в аэропорту. Соответствующее видео появилось в ее TikTok-аккаунте.

Пользовательница платформы Фей (фамилия неизвестна) опубликовала видео из зоны досмотра. На размещенных кадрах она предстала в черных брюках с широкими штанинами и белых кроссовках. Кроме того, по ее словам, на ней присутствовало боди упомянутой марки. После того, как она прошла через металлоискатель, сотрудница аэропорта попросила ее пройти на досмотр. Так, Фей расставила ноги в стороны и позволила женщине ее обыскать. Сотрудница встала на колени и несколько раз провела руками по нижней части тела пассажирки.

Материалы по теме:
Слезы Кардашьян, ссоры с тещей, дружба с Трампом. Канье Уэст годами снимал себя на камеру и выпустил фильм. Но его возненавидели
Слезы Кардашьян, ссоры с тещей, дружба с Трампом. Канье Уэст годами снимал себя на камеру и выпустил фильм. Но его возненавидели
24 сентября 2025
Женщины десятилетиями пытаются отстоять право ходить топлес. Как им удалось сделать соски модным трендом?
Женщины десятилетиями пытаются отстоять право ходить топлес.Как им удалось сделать соски модным трендом?
15 января 2024

В описании к видео Фей уточнила, что внимание работницы аэропорта привлек звук, который доносился из ее штанов при прохождении металлоискателя. Оказалось, что датчики среагировали на металлические кнопки, расположенные на ластовице боди.

Многие юзеры решили обсудить данную ситуацию в комментариях под роликом. «Со мной произошло то же самое, когда на мне было белье Skims», «Теперь я не хочу носить боди этого бренда», «Каждый раз, когда я надеваю боди в аэропорт, меня задерживают», «Это тоже случилось со мной. Все, что я смогла сделать, это смеяться», «Когда пытаешься хорошо выглядеть в отпуске», — обсуждали зрители.

В июле популярная американская блогерша и модель Анабель Акоста зашла в непристойном образе в самолет и вызвала споры в сети.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Мы усадим их за стол». Трамп назвал способ урегулировать украинский конфликт. О чем шла речь на срочном совещании Пентагона?

    Кипр приостановил прием заявок на визу в России

    Найденный у берегов Турции украинский безэкипажный катер решили уничтожить

    В Норвегии заявили об отсутствии данных о происхождении замеченных над страной БПЛА

    Появилось новое видео пожара в центре Днепропетровска

    «Это очень хорошее предложение». США установили связь с Лукашенко, чтобы влиять на Россию. Что об этом известно?

    Зеленский назвал критической ситуацию на Запорожской АЭС

    Стали известны причины текучки топ-менеджеров в компаниях Маска

    В ГД поддержали идею направлять в казну деньги со счетов умерших

    Баста спел свои хиты на станции метро

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости