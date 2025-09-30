Нижнее белье Skims застало пассажирку врасплох во время досмотра в аэропорту

Боди Skims застало пассажирку врасплох при досмотре в аэропорту из-за кнопок

Нижнее белье бренда Skims, создательницей которого является американская телезвезда Ким Кардашьян, застало пассажирку врасплох во время досмотра в аэропорту. Соответствующее видео появилось в ее TikTok-аккаунте.

Пользовательница платформы Фей (фамилия неизвестна) опубликовала видео из зоны досмотра. На размещенных кадрах она предстала в черных брюках с широкими штанинами и белых кроссовках. Кроме того, по ее словам, на ней присутствовало боди упомянутой марки. После того, как она прошла через металлоискатель, сотрудница аэропорта попросила ее пройти на досмотр. Так, Фей расставила ноги в стороны и позволила женщине ее обыскать. Сотрудница встала на колени и несколько раз провела руками по нижней части тела пассажирки.

В описании к видео Фей уточнила, что внимание работницы аэропорта привлек звук, который доносился из ее штанов при прохождении металлоискателя. Оказалось, что датчики среагировали на металлические кнопки, расположенные на ластовице боди.

Многие юзеры решили обсудить данную ситуацию в комментариях под роликом. «Со мной произошло то же самое, когда на мне было белье Skims», «Теперь я не хочу носить боди этого бренда», «Каждый раз, когда я надеваю боди в аэропорт, меня задерживают», «Это тоже случилось со мной. Все, что я смогла сделать, это смеяться», «Когда пытаешься хорошо выглядеть в отпуске», — обсуждали зрители.

В июле популярная американская блогерша и модель Анабель Акоста зашла в непристойном образе в самолет и вызвала споры в сети.