«Я лучше умру». Канье Уэст шесть лет снимал свою жизнь, но вместо сочувствия нарвался на хейт. Почему в сети жалеют его семью?

Канье Уэст выпустил фильм о своей жизни за миллиард долларов

Канье Уэст многие годы шокирует публику скандальным поведением и эпатажными заявлениями. Он поджигал себя на сцене, баллотировался на пост президента США, унижал семью своей бывшей жены Ким Кардашьян и признавался в любви к Гитлеру. Его не раз пытались «отменить», он лишался контрактов на миллионы долларов, но все равно оставался одним из самых богатых и влиятельных рэперов планеты. Год назад музыкант заявил, что снял документальный фильм о самом себе за миллиард долларов: Уэст хотел показать изнанку мировой славы, но вместо сочувствия нарвался на хейт. Теперь в сети жалеют его семью, бывшую жену, детей и коллег. Что известно о новом шоу?

Документальный фильм о жизни Канье Уэста снимали шесть лет

Картина, съемки которой продолжались шесть лет, получила название In Whose Name? («Во имя кого?»). Вместе с Уэстом фильм снимал 18-летний начинающий режиссер Николас Баллестерос, который ранее работал в качестве сценариста и продюсера над колумбийской короткометражкой и участвовал в съемках аргентинской картины «Производитель игр».

Кадр: фильм «Во имя кого?»

По словам Баллестероса, год за годом он снимал каждый шаг Уэста, не выключая камеру даже во время ссор певца с тещей Крис Дженнер, откровенного разговора с Илоном Маском и рутинных визитов рэпера к стоматологу. «Он всегда говорил мне: "Продолжай снимать". И я никогда не останавливался», — рассказывал оператор.

По данным Variety, бюджет фильма составил миллиард долларов

В итоге на руках у Баллестероса оказалось 3000 часов материала, в том числе уникальные архивные кадры жизни Канье Уэста, а также детали его отношений с семьей, коллегами и знаменитостями — включая Дональда Трампа и Чарли Кирка. Сам Уэст говорил, что задался целью максимально объективно показать миру свои взлеты и падения, поэтому якобы никак не влиял на съемки и конечный монтаж.

В шоу попали Дональд Трамп, Илон Маск, Бейонсе, Jay-Z, Дрейк, Рианна, Леброн Джеймс, Леди Гага, Фаррелл Уильямс, Пи Дидди, Анна Винтур, покойный Чарли Кирк и все семейство Кардашьян-Дженнер

Баллестерос считает, что In Whose Name? — больше чем документалка о жизни всемирно известного рэпера. «Фильм показывает жестокую реальность, стоящую за человеком, которого считают кумиром. Картина рассказывает о фанатизме, а точнее — идолопоклонстве в целом», — объясняет автор.

Канье Уэст и Илон Маск Кадр: фильм «Во имя кого?»

После шести лет непрерывных съемок оператор переехал на Коста-Рику, чтобы отдалиться от Уэста и окружавшей его среды. «Целый год я отсматривал тысячи часов материала, чтобы отобрать лучшее, не позволяя моим личным взглядам влиять на выбор», — пояснил он и добавил, что монтаж занял еще около года.

Фильм получился таким глубоким, потому что Канье рассказывал обо всем так, будто он уже умер и просто оглядывался на жизнь. Многие люди были удивлены, как я вообще смог довести эти съемки до конца Николас Баллестерос

Режиссер считал, что этот фильм станет отправной точкой в его карьере, поэтому он был готов ради съемок буквально на все. Баллестероса не смущали ненормированный график, постоянные разъезды Уэста, его скандальные высказывания и даже отсутствие договора. По словам автора шоу, ему ни разу не платили за все время работы.

«Я не работал по найму и не получал денег за съемки. Мне приходилось брать кредиты и зарабатывать другими способами, чтобы прокормить себя. Я всегда понимал, что сниму этот документальный фильм — и это даст старт моей карьере», — подчеркнул он.

Канье Уэст нарвался на шквал критики после выхода фильма

«Я испытываю к Канье огромное сочувствие. За кумиром миллионов скрывается обычный человек, как и все мы», — говорил Баллестерос. Однако зрители испытали сочувствие не к рэперу, а к его окружению, которое терпело его характер.

Кадр: фильм «Во имя кого?»

В первый эпизод попал конфликт рэпера с тещей Крис Дженнер. Бизнесвумен умоляла зятя принять медикаменты, но тот в агрессивной манере отказывался. «Я лучше умру. Вы все лишили меня мужественности и заставили чувствовать себя отбросом. И это сошло вам с рук только потому, что я был на таблетках», — кричал он.

Уэст обвинил родственников своей жены Ким Кардашьян в том, что они не взяли на себя ответственность за помещение его в психиатрическую клинику. «Даже фанаты пишут, что вы причастны к моему срыву. Вы до сих пор считаете, что не повлияли на мое психическое состояние?» — возмущался Канье, направляясь к выходу.

Неважно, что говорят в интернете. Важно, что думаем мы, Йе. Да, я признаю, что повлияла на твое состояние. Я люблю тебя и не хочу, чтобы ты был идеальным. Я хочу, чтобы моя дочь любила тебя так, как ты этого хочешь Крис Дженнер

На кадры попали истерики Уэста в его семье. В одном из фрагментов он накинулся с обвинениями на двоюродную сестру, которая заявила, что он подвергает себя и родных смертельной опасности. «Ты можешь валить отсюда, если тебе что-то не нравится», — грубо ответил ей рэпер.

Канье Уэст с Ким Кардашьян и детьми Кадр: фильм «Во имя кого?»

Рядом с его сестрой сидела плачущая Ким Кардашьян, которая пыталась объяснить мужу, что иногда он будет сталкиваться с отказами: «Мне постоянно говорят "нет", но я не устраиваю истерик. Это ненормально. Даже для тебя. Ты не был таким еще несколько лет назад».

Завирусившиеся в сети отрывки вызвали неожиданную реакцию у зрителей: вместо сочувствия к Уэсту, который пытался документалкой «открыть глаза» на свой диагноз и показать пагубное влияние семьи Кардашьян, аудитория жалела его родственников и Ким.

«Теперь я понимаю, почему Ким развелась», «Я ненавидела Ким за то, что она ушла от Уэста, а теперь я прекрасно ее понимаю», «Судя по тому, как Ким складывает платок, она плакала рядом с ним постоянно», «Это настоящий эмоциональный абьюз», «Я бы не чувствовала себя с ним в безопасности», «Ким спасла себя и детей от тирана», — писали многочисленные комментаторы.

Фото: Ian West - Pa Images / Getty Images

Баллестерос тоже выразил восхищение семьей Кардашьян. По словам создателя фильма, они всегда относились к нему с уважением, а их съемочная группа давала ему ценные рекомендации в его работе с Уэстом.

***

Канье Уэст пока никак не комментировал вышедший фильм. И если ранее он оправдывал свое поведение биполярным расстройством, то в феврале заявил, что у него диагностировали аутизм.

Кажется, хип-хоп-исполнитель поставил перед собой задачу в 2025 году ни на минуту не пропадать из инфополя. Помимо документального фильма о самом себе он представил новый альбом и пообещал выпустить еще один, попал сразу в несколько скандалов, сменил имя на Йе, заставил свою жену Бьянку Цензори оголиться на премии «Грэмми», а также прослыл нацистом и антисемитом.

«Я могу говорить все, что захочу, и буду делать это всегда. Я никогда не извиняюсь за мои высказывания», — писал Уэст в X.