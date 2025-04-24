Канье Уэст рассказал об интимной связи с братом и признался в любви к Гитлеру. Как еще рэпер шокировал публику?

Рэпер Канье Уэст признался в любви к России

Скандально известный американский рэпер Канье Уэст регулярно шокирует публику эпатажными заявлениями. В одном из последних постов в X он признался в интиме с двоюродным братом, а позже в очередной раз заявил о любви к Гитлеру. К тому же Уэст не только оскорблял детей своих друзей Бейонсе и Jay-Z, но и унижал всю семью Кардашьян, назвав сестер секс-работницами. Что еще успел наговорить рэпер и как на него реагирует общественность — разбиралась «Лента.ру».

Канье Уэст рассказал об интимной близости с двоюродным братом

В апреле рэпер Канье Уэст заявил о выходе новой песни Cousin («Двоюродный брат»), посвященной родственнику, который в возрасте 17 лет был приговорен к пожизненному заключению за лишение жизни беременной женщины.

В опубликованном посте Уэст признался, что винит себя в случившемся с братом. По его словам, он показал мальчику порно-журналы, а впоследствии они также вступили в интимную близость друг с другом.

Возможно, в своем эгоцентричном беспорядке я чувствовал, что это моя вина, что я показал ему те грязные журналы, когда ему было 6 лет. А потом мы исполнили то, что увидели. Меня зовут Йе, и я сосал член своего кузена, пока мне не исполнилось 14 лет Канье Уэст

Фото: BACKGRID / Legion-media.com

Слова Уэста сопровождались отрывком из клипа к песне, в котором снялась полуобнаженная женщина с нацистской свастикой на сосках. При этом текст трека раскрывал детали случившегося: «Я просил своего кузена никому не рассказывать».

Откровения Уэста привели к разладу с женой Бьянкой Цензори

Поведение музыканта привело к разладу и в его нынешней семье: на фоне жестких высказываний рэпера стало известно о его расставании с новой супругой, австралийским дизайнером Бьянкой Цензори. По словам самого Уэста, жена ушла от него из-за панических атак, возникших после его резких постов.

Канье Уэст с Бьянкой Цензори на ковровой дорожке премии Grammy Фото: Daniel Cole / Reuters

«Бьянка, я просто хочу, чтобы ты вернулась. Вернись ко мне», — сожалел Уэст. По слухам, сейчас пара вновь сошлась — их вместе заметили в ресторане в Испании.

Предприимчивая экс-супруга рэпера Ким Кардашьян воспользовалась шумихой вокруг личности экс-супруга и пригласила его жену Цензори в качестве модели на съемки для ее марки нижнего белья Skims. Подобное предложение разозлило Уэста.

«Они хотели поместить мою жену в Skims. Не все хорошие куски работают для тебя, Крис», — написал рэпер, обращаясь к 69-летней матери Кардашьян, бизнесвумен Крис Дженнер.

В своих твитах Уэст не обошел стороной и собственных детей, которых он воспитывает с бывшей женой Ким Кардашьян. Музыкант отмечал, что жалеет о рождении Норт, Сейнта, Чикаго и Псалма. В то же время мать детей никак не комментировала выходки экс-супруга.

«Жертвами» певца стали и остальные члены семьи Кардашьян: Уэст неоднократно называл их секс-работницами в публичном поле.

Уэст лишился многомиллионных контрактов из-за любви к Гитлеру

Зимой Канье Уэст также разразился ошеломляющими твитами. За 12 часов с вечера 6 февраля и до утра 7 февраля артист написал более сотни постов про нацизм и расизм.

В публикациях знаменитость призывал Трампа освободить своего коллегу Шона Комбса, известного под псевдонимами P.Diddy и Puff Daddy, которого обвиняют в сексуальных преступлениях и торговле людьми. Вместе с тем Уэст подчеркнул, что называет себя нацистом и выразил любовь к Гитлеру.

«Еврей, который ведет со мной дела, должен знать, что я не люблю евреев и не доверяю им. Это абсолютно трезвый подход (...) Некоторые из моих лучших друзей — евреи, и я не доверяю ни одному из них», — заявил исполнитель.

Канье Уэст с экс-супругой Ким Кардашьян Фото: Marc Piasecki / WireImage / Getty Images

Через несколько часов публикации пропали из аккаунта Уэста, но в медиа все равно развернулись бурные обсуждения. Американская правозащитная организация «Антидиффамационная лига», занимающаяся борьбой с антисемитизмом, моментально осудила Уэста.

«Несколько лет назад ADL обнаружила, что 30 антисемитских инцидентов по всей стране были связаны с антисемитскими тирадами Канье в 2022 году. Мы осуждаем это опасное поведение и должны называть его своими именами: вопиющим и недвусмысленным проявлением ненависти», — высказался генеральный директор Антидиффамационной лиги Джонатан А. Гринблатт.

На этот раз выходки исполнителя не сошли ему с рук. Бренд Adidas разорвал с ним партнерские отношения из-за того, что на марку обрушился шквал критики после его антисемитских высказываний. Впоследствии рэпер лишился статуса миллиардера.

По данным инвестиционного банка Cowen, тогда бизнесмен потерял свой самый крупный контракт, составлявший 1,5 миллиарда долларов из его двухмиллиардного капитала

Рэпер оскорблял и своих друзей Бейонсе и Jay-Z

Героями скандалов Уэста становились и мировые знаменитости, в том числе его друзья и даже их дети. Так, музыкант нарвался на конфликт с певицей Бейонсе и рэпером Jay-Z: в одном из размещенных постов он усомнился в умственных способностях детей звезд — Руми и Сэре.

Бейонсе и Jay-Z Фото: Richard Shotwell / Invision / AP

Бейонсе и Jay-Z, которые сами нередко попадают в скандалы, грозились подать на рэпера в суд. Спустя время Уэст все же извинился за сказанное, но вслед за этим снова поспешил оскорбить семью, на этот раз унизив самих исполнителей. «Бейонсе когда-нибудь позволяла мужу заниматься сексом, ну, по крайней мере, пару раз?» — говорилось в посте.

Канье Уэст признался в любви к России

А сегодня Канье Уэст и вовсе изъявил желание стать белым и признался в любви к России. «Я тут подумал и решил, что я белый», — написал Йе, попросив теперь причислять его исключительно к евреям и белым людям.

Вдогонку рэпер сообщил, что любит и всегда любил Россию. К публикации он приложил видео, на котором изображен якобы личный телохранитель Владимира Путина

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Канье Уэст не скрывает, что страдает от психических расстройств. И если ранее он оправдывал свое поведение биполярным расстройством, то в феврале он заявил, что у него диагностировали аутизм.

По словам рэпера, после постановки верного диагноза он лучше понял собственное поведение.