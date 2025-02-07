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15:29, 7 февраля 2025Культура

В аккаунте Канье Уэста появились расистские публикации

На странице Канье Уэста в X появились признания в нацизме и любви к Гитлеру
Андрей Шеньшаков

Фото: Jordan Strauss / Invision / AP

В аккаунте рэпера Канье Уэста в социальной сети X (бывший Twitter) появились записи «Я нацист», «Я люблю Гитлера» и другие оскорбительные посты. Публикации были размещены в его официальном аккаунте, на момент написания некоторые из них уже удалены.

Среди опубликованных сообщений признания в поддержке нацистской идеологии, обвинения в расизме в отношении белых людей и признания в том, что Канье ненавидит рэперов и рэп. Выкладывает ли эти посты сам артист или его страницу взломали — неизвестно.

Ранее стало известно, что Канье Уэст поддержал другого американского рэпера Шона Комбса, известного под псевдонимом P.Diddy, заявив, что его следует освободить. Он сообщил, что травля музыканта напоминает «отмену» другого артиста — Криса Брауна.

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