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19:47, 23 апреля 2025Ценности

Канье Уэст заявил о желании Ким Кардашьян взять его жену в модели для Skims

Канье Уэст заявил о желании Кардашьян взять Бьянку Цензори в модели для Skims
Мария Винар

Фото: Daniel Cole / Reuters

Рэпер Канье Уэст заявил о желании телезвезды Ким Кардашьян взять его жену, дизайнера Бьянку Цензори, в модели для бренда Skims. На соответствующий пост на его странице в X (ранее — Twitter) обратили внимание журналисты портала Page Six.

По словам музыканта, бизнесвумен хотела поработать с его возлюбленной. Кроме того, в своем сообщении артист упомянул мать Кардашьян предпринимательницу Крис Дженнер.

«Они хотели поместить мою жену в Skims. Всякий хороший кусок не работает для тебя, Крис», — написал он.

Ранее сообщалось, что Канье Уэст опубликовал совместное фото с Бьянкой Цензори после заявлений о расставании.

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