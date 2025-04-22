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11:45, 22 апреля 2025Ценности

Канье Уэст показал совместное фото с Бьянкой Цензори после заявлений о расставании

Рэпер Канье Уэст показал фото с Бьянкой Цензори после заявлений о расставании
Мария Винар

Фото: @kanyewest / X

Американский рэпер Канье Уэст показал совместное фото с австралийским дизайнером Бьянкой Цензори после заявлений об их расставании. На соответствующий кадр на его странице в X (ранее Twitter) обратило внимание издание TMZ.

На размещенном снимке запечатлен музыкант вместе со своей супругой. Так, Уэст предстал перед камерой в кожаных штанах и оверсайз-куртке с капюшоном, а Цензори — в серебристом боди и кожаных сапогах с высокими голенищами. Кроме того, избранница рэпера позировала с пучком и длинной челкой.

Журналисты портала напомнили, что в пятницу, 18 апреля, пару заметили в индийском ресторане Indian Fusion Cala d'Or. По словам очевидцев, между влюбленными не было никакого напряжения. На протяжении всего вечера они улыбались и смеялись.

Ранее Канье Уэст заявил о расставании с Бьянкой Цензори. В новом треке рэпер признался, что супруга ушла от него из-за панических атак, которые начались у нее на фоне его жестких высказываний в соцсетях.

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