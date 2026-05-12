Христофору: Каллас предложила стать посредником в диалоге с Россией от отчаяния

Кипрский журналист Алекс Христофору в эфире своего YouTube-канала заявил, что глава евродипломатии Кая Каллас предложила себя в качестве переговорщика от Европейского союза (ЕС) в будущем диалоге с Россией от отчаяния.

По его словам, Каллас «трясет от злости», поскольку президент России Владимир Путин переиграл ее своей идеей по назначению бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера посредником в переговорах Москвы и ЕС. «И теперь она вынуждена сама просить об участии в переговорах. Это просто жалко», — сказал он.

Христофору считает, что ЕС настолько долго и упорно саботировал переговоры, что теперь попытки Каллас выглядят заведомо не внушающими доверия.

9 мая российский лидер указал, что Европа должна выбрать переговорщика, который не говорил «гадостей» про Москву. При этом он указывал, что Шредер предпочтительнее для него лично, но не является единственным вариантом.