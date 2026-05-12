Бывший СССР
06:59, 12 мая 2026

В Киеве предрекли эмиграцию самых квалифицированных украинцев в случае открытия границ

Марина Совина
Руководитель Института демографии и социальных исследований НАН Украины Элла Либанова на пресс-конференции в Киеве предрекла эмиграцию самых высококвалифицированных украинцев в случае открытия границ. Ее цитирует «Политнавигатор».

«Нам грозит вторая волна миграции. Сейчас-то уехали в основном молодые женщины с детьми. И если семья не распалась, если женщина там устроилась, то очень высока вероятность того, что не женщины вернутся сюда, а мужчины поедут туда к ним», — отметила эксперт.

Она указала, что более 70 процентов выехавших женщин возрастом старше 25 лет имеют высшее образование, в основном это горожанки из крупных городов. Соответственно, с большой долей вероятности у их супругов тоже высшее образование и примерно такой же возраст. Украина после открытия границ потеряет высококвалифицированных, образованных людей, заключила Либанова.

Ранее глава украинского Минсоцполитики Денис Улютин заявил о катастрофическом сокращении населения страны. По его оценкам, на Украине проживают около 22-25 миллионов человек.

