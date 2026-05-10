Улютин: На Украине проживают около 22-25 миллионов человек, это катастрофа

На Украине проживают около 22-25 миллионов человек, заявил глава украинского Минсоцполитики Денис Улютин. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на «Новости. Live».

«Это катастрофа», — сказал он. Однако, по словам главы Института демографии и социальных исследований НАН Украины Эллы Либановой, численность проживающих на подконтрольных Киеву территориях составляет 29 миллионов человек. Она подчеркнула, что в 2025 году их число достигало 30 миллионов.

В декабре уполномоченный по правам человека на Украине Дмитрий Лубинец заявил, что одиннадцать миллионов украинцев выехали из страны. По его словам, в официальной статистике МИД Украины число покинувших страну граждан составляет 8,5 миллиона.