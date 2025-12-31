На Украине назвали число уехавших из страны граждан

Омбудсмен Лубинец: 11 миллионов украинцев выехали из страны

Одиннадцать миллионов украинцев выехали из страны, такое число назвал полномоченный по правам человека на Украине Дмитрий Лубинец. Его слова приводит «Страна.ua».

«Обратите внимание: одиннадцать миллионов граждан Украины выехали за границу. Одиннадцать!» — поразился омбудсмен.

По его словам, в официальной статистике МИД Украины число покинувших страну граждан составляет 8,5 миллиона, однако часть не становится на консульский учет, поэтому органы власти не включают их в подсчеты.

Ранее замдиректора Института демографии Национальной академии наук Украины Александр Гладун сообщал, что демографическая ситуация остается критической. По его словам, с 2022 по 2025 год население страны сократилось на восемь миллионов человек.