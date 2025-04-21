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12:12, 21 апреля 2025Бывший СССР

Демографическую ситуацию на Украине назвали критической

Население Украины за три года сократилось на 8 миллионов человек
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Демографическая ситуация на Украине остается критической, с 2022 по 2025 год население страны сократилось на 8 миллионов человек. Об этом сообщает заместитель директора Института демографии и проблем качества жизни НАН Украины Александр Гладун, передает «РБК-Украина».

«Ситуация плохая, но во время войны она не может быть хорошей, поскольку сокращается рождаемость и повышается смертность», — высказался он.

Гладун назвал одной из причин таких показателей миграционные потоки. Согласно его словам, в 2022 году население Украины составляло 42 миллиона человек, в то время как на начало 2025 — 34 миллиона. Эксперт уточнил, что показатели будут скорректированы.

Ранее на Украине сделали прогнозы по возвращению беженцев. Отмечается, что около половины граждан могут не вернуться назад.

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