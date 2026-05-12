Крапивник: Те, кто доверился Трампу, потеряли 90 % вложений

Отставной американский офицер Станислав Крапивник в беседе с блогером Шоном Эттвудом заявил, что доверившиеся президенту США Дональду Трампу потеряли 90 процентов своих вложений.

Он отметил, что монета Трампа стоила 20 тысяч долларов по состоянию на 20 января 2025 года, теперь она стоит 1724 доллара. То есть, купившие ее потеряли 92 процента своего капитала.

«А его акции когда-то стоили 100 долларов, а сейчас они торгуются по 9 долларов. То есть, те, кто купил на пике, потеряли 90 процентов своих вложений», — добавил Крапивник.

По его словам, те, кто считают экс-президента США Джо Байдена или бывшего госсекретаря Хиллари Клинтон коррумпированными, не осознают рекордного уровня коррупции при администрации Трампа.

В ноябре американский лидер назвал дураками противников пошлин и объяснил преимущества для страны. По его словам, скоро Штаты начнут выплачивать огромный госдолг благодаря новым тарифам.