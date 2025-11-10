Трамп назвал дураками противников пошлин и объяснил преимущества для США

Трамп: США скоро начнут выплачивать огромный госдолг благодаря пошлинам

Президент США Дональд Трамп соцсети Truth Social назвал дураками противников пошлин и объяснил преимущества для страны. По его словам, скоро Штаты начнут выплачивать огромный госдолг благодаря новым тарифам.

«Люди, которые выступают против пошлин, являются дураками! Мы теперь самая богатая и уважаемая страна в мире, с почти нулевой инфляцией и рекордной ценой акций на фондовом рынке», — подчеркнул глава Белого дома.

Трамп добавил, что Соединенные Штаты получают триллионы долларов и скоро начнут закрывать госдолг в размере 37 триллионов. Кроме того, по всей стране появляются заводы и фабрики, растут инвестиции.

Президент пообещал выплату дивидендов граждан США в размере не менее двух тысяч долларов на человека.

13 октября Трамп заявил, что с 1 ноября власти страны все еще введут новую пошлину в размере 100 процентов на товары из Китая. До этого политик анонсировал масштабное повышение тарифов на ввозимую из КНР продукцию и другие торговые меры в ответ на попытку Пекина ограничить экспорт редкоземельных металлов.