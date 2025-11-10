Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
02:50, 10 ноября 2025Мир

Трамп назвал дураками противников пошлин и объяснил преимущества для США

Трамп: США скоро начнут выплачивать огромный госдолг благодаря пошлинам
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Globallookpress.com

Президент США Дональд Трамп соцсети Truth Social назвал дураками противников пошлин и объяснил преимущества для страны. По его словам, скоро Штаты начнут выплачивать огромный госдолг благодаря новым тарифам.

«Люди, которые выступают против пошлин, являются дураками! Мы теперь самая богатая и уважаемая страна в мире, с почти нулевой инфляцией и рекордной ценой акций на фондовом рынке», — подчеркнул глава Белого дома.

Трамп добавил, что Соединенные Штаты получают триллионы долларов и скоро начнут закрывать госдолг в размере 37 триллионов. Кроме того, по всей стране появляются заводы и фабрики, растут инвестиции.

Президент пообещал выплату дивидендов граждан США в размере не менее двух тысяч долларов на человека.

13 октября Трамп заявил, что с 1 ноября власти страны все еще введут новую пошлину в размере 100 процентов на товары из Китая. До этого политик анонсировал масштабное повышение тарифов на ввозимую из КНР продукцию и другие торговые меры в ответ на попытку Пекина ограничить экспорт редкоземельных металлов.

Свежая Россия
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Гендиректор «Би-би-си» ушел в отставку после скандала. Вещательную корпорацию обвинили в подделке речи Трампа в 2021 году

    Трамп назвал дураками противников пошлин и объяснил преимущества для США

    В Польше заявили о росте стоимости постройки «Восточного щита»

    Верховный суд разрешил привлекать к ответственности обоих участников драки

    Во Франции раскритиковали размещение немецких систем в Бельгии

    Два российских аэропорта ограничили полеты из соображений безопасности

    Военкор назвал преимущества нового российского дрона

    Семья мучилась из-за раздражающего звука в новом доме и спустя годы нашла причину

    В Болгарии заявили о поражении Украины на поле боя

    В России объяснили рост ударов ВСУ по инфраструктуре

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости