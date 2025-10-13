Трамп заявил о намерениях ввести новую пошлину на товары из Китая

Трамп заявил о намерениях 1 ноября ввести новую пошлину на товары из Китая

Президент США Дональд Трамп заявил, что с 1 ноября власти страны все еще введут новую пошлину в размере 100 процентов на товары из Китая. Об этом он сообщил в ходе своего выступления, которое транслируется на официальном сайте Белого дома.

Отвечая на вопрос, в силе ли этот план, он ответил: «Да, на данный момент. Посмотрим, что будет дальше».

До этого Трамп анонсировал масштабное повышение тарифов на ввозимую из Китая продукцию и другие торговые меры в ответ на попытку Пекина ограничить экспорт редкоземельных металлов (РЗМ).

10 октября глава Белого дома сообщил, что больше не видит смысла во встрече с председателем КНР Си Цзиньпином.