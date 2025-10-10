Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
18:34, 10 октября 2025Экономика

Трамп анонсировал новый этап торговой войны с Китаем

Трамп заявил о намерении ответить Китаю на решение ограничить экспорт РЗМ
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Carlos Barria / Reuters

Президент США Дональд Трамп анонсировал масштабное повышение тарифов на ввозимую из Китая продукцию и другие торговые меры в ответ на попытку Пекина ограничить экспорт редкоземельных металлов (РЗМ). В сообщении в своей соцсети Truth Social он заявил, что подозревал руководство КНР в подготовке враждебных шагов и был прав.

Возмущение главы Белого дома вызвали письма с предупреждением о полном контроле за поставками РЗМ, которые Китай якобы разослал странам по всему миру. В них, по словам Трампа, речь идет о любой продукции, в которой используются редкоземельные металлы, даже если она произведена за пределами КНР.

«Никто никогда не видел ничего подобного, но, по сути, это нарушит рынки и сделает жизнь крайне трудной практически для каждой страны мира», — подчеркнул американский лидер.

По его мнению, Китай специально создал монополию для РЗМ и теперь собирается использовать ее. При этом США, уверен Трамп, имеют куда больше возможностей для такой политики, и теперь станут применять ее, хотя раньше этого не делали.

«На каждый элемент, который им удалось монополизировать, у нас есть два. Я никогда не думал, что до этого дойдет, но, возможно, как и во всех других вещах, настало время», — предположил политик.

При этом он указал, что больше не видит смысла в личной встрече с председателем КНР Си Цзиньпином на саммите АТЭС в Южной Корее, который пройдет 31 октября и 1 ноября.

Особое возмущение у Трампа вызвал тот факт, что письма были направлены в момент, когда начало исполняться мирное соглашение между Израилем и ХАМАС, которое он считает своей личной заслугой.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин анонсировал появление у России нового оружия. Что об этом известно?

    Росстат оценил динамику цен в России

    Бывшая сотрудница Первого канала заявила о депрессии и алкоголизме коллег из России

    Скрывавшегося 13 лет после изнасилования и расправы россиянина нашли благодаря ДНК

    Российского «Терминатора» предложили не переименовывать

    Жителей Подмосковья предупредили об опасности

    Россиянке запретили использовать сперму не вернувшегося с СВО бойца для зачатия

    Популярная певица удалила 14-летней дочери веснушки против ее воли

    В Подмосковье мужчина оборудовал в квартире теплицу с коноплей

    В Госдуме допустили возбуждение уголовного дела против Мэйби Бэйби

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости