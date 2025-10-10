Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
18:08, 10 октября 2025Мир

Трамп передумал встречаться с Си Цзиньпином

Трамп заявил, что больше не видит смысла во встрече с Си Цзиньпином
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Nathan Howard / Reuters

Президент США Дональд Трамп сообщил, что больше не видит смысла во встрече с председателем КНР Си Цзиньпином. Свое заявление он опубликовал в соцсети Thruth Social.

«Я должен был встретиться с президентом Си через две недели на саммите АТЭС в Южной Корее, но теперь, похоже, в этом нет никакого смысла», — заявил Трамп.

Американский лидер объяснил это тем, что Китай «рассылает письма» странам по всему миру, заявляя о намерении ужесточить экспортный контроль в сфере редкоземельных металлов. Трамп добавил, что подобные послания со стороны Пекина «были особенно неуместными» на фоне перемирия между Израилем и палестинским радикальным движением ХАМАС.

7 октября Трамп заявлял, что намерен встретиться с председателем КНР в Южной Корее.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин анонсировал появление у России нового оружия. Что об этом известно?

    Россиянам назвали проявляющиеся на пятках серьезные заболевания

    Росстат оценил динамику цен в России

    Бывшая сотрудница Первого канала заявила о депрессии и алкоголизме коллег из России

    Скрывавшегося 13 лет после изнасилования и расправы россиянина нашли благодаря ДНК

    Российского «Терминатора» предложили не переименовывать

    Жителей Подмосковья предупредили об опасности

    Россиянке запретили использовать сперму не вернувшегося с СВО бойца для зачатия

    Популярная певица удалила 14-летней дочери веснушки против ее воли

    В Подмосковье мужчина оборудовал в квартире теплицу с коноплей

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости