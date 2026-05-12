Врач оценила необходимость принимать душ после секса

Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Гинеколог Лия Миллхайзер оценила необходимость идти в душ сразу же после секса. Ее слова приводит издание O Globo.

Как утверждает Миллхайзер, в настоящее время не существует научных исследований, которые бы подтверждали пользу душа после секса. Однако многие люди делают это из соображений гигиены, отметила она.

По словам Миллхайзер если человек все же решили отправиться в душ после секса, то не стоит использовать ароматизированное мыло, поскольку оно может раздражать половые органы. Мужчинам при этом важно избегать контакта средств для мытья с головкой полового члена, а женщинам необходимо отказаться от вагинального спринцевания, добавила гинеколог.

Ранее сексолог Бенджамин Дэвис рассказал, почему у молодых мужчин возникает эректильная дисфункция. По его словам, проблемы с потенцией могут быть результатом стресса.

