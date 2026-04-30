04:59, 30 апреля 2026

Названа причина эректильной дисфункции у молодых мужчин

Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Vladeep / Shutterstock / Fotodom

Эректильная дисфункция у молодых мужчин чаще всего имеет психологические причины. Об этом сообщил сексотерапевт Бенджамин Дэвис изданию Metro.

Специалист отметил, что в 20, 30 или 40 лет трудности с потенцией редко имеют физиологическое объяснение. По его словам, обычно причина в хроническом стрессе или неуверенности в себе. Он пояснил, что во время близости страх неудачи и внутренний критик активируются сильнее, что мешает расслабиться и в конечном итоге приводит к потере эрекции.

Дэвис объяснил, что страх и негативные эмоции повышают уровень адреналина и кортизола, что активирует симпатическую реакцию «бей или беги». Она направляет весь приток крови к мышцам, заставляет сердце биться быстрее и помогает убежать от опасности, но при этом к пенису поступает меньше крови.

Материалы по теме:
Всегда готов Как не потерять сексуальную активность после 40 лет
Всегда готовКак не потерять сексуальную активность после 40 лет
28 октября 2020
«Здоровому мужчине секс интересен до старости» От каких болезней страдают современные мужчины и как их избежать?
«Здоровому мужчине секс интересен до старости»От каких болезней страдают современные мужчины и как их избежать?
19 ноября 2022

При появлении подобных проблем специалист посоветовал сначала исключить физиологические проблемы. Например, эректильная дисфункция может развиться из-за нарушения гормонального фона, травмы или заболеваний сердца и сосудов. Если таких заболеваний нет, то он рекомендовал посетить сексолога или психолога.

Ранее сексолог Лоуренс Сигел рассказал, как получить максимальное удовольствие от прелюдии. По его мнению, для хорошей подготовки к сексу нужен правильный эмоциональный настрой.

