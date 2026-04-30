Названа причина эректильной дисфункции у молодых мужчин

Эректильная дисфункция у молодых мужчин чаще всего имеет психологические причины. Об этом сообщил сексотерапевт Бенджамин Дэвис изданию Metro.

Специалист отметил, что в 20, 30 или 40 лет трудности с потенцией редко имеют физиологическое объяснение. По его словам, обычно причина в хроническом стрессе или неуверенности в себе. Он пояснил, что во время близости страх неудачи и внутренний критик активируются сильнее, что мешает расслабиться и в конечном итоге приводит к потере эрекции.

Дэвис объяснил, что страх и негативные эмоции повышают уровень адреналина и кортизола, что активирует симпатическую реакцию «бей или беги». Она направляет весь приток крови к мышцам, заставляет сердце биться быстрее и помогает убежать от опасности, но при этом к пенису поступает меньше крови.

При появлении подобных проблем специалист посоветовал сначала исключить физиологические проблемы. Например, эректильная дисфункция может развиться из-за нарушения гормонального фона, травмы или заболеваний сердца и сосудов. Если таких заболеваний нет, то он рекомендовал посетить сексолога или психолога.

