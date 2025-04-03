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16:12, 3 апреля 2025Ценности

Канье Уэст раскрыл причину расставания с Бьянкой Цензори

Канье Уэст заявил о расставании с Бьянкой Цензори из-за ее панических атак
Мария Винар

Фото: Javier Rojas / Globallookpress.com

Американский рэпер Канье Уэст заявил о расставании с австралийским дизайнером Бьянкой Цензори и раскрыл причину. Об этом пишет The Mirror.

Музыкант записал песню под названием BIANCA и представил ее в новом альбоме WW3. В ней он признался, что жена ушла от него из-за панических атак, которые начались у нее на фоне его жестких высказываний в соцсетях. «Бьянка, я просто хочу, чтобы ты вернулась. Вернись ко мне. Я осознаю, что сделал, чтобы разозлить тебя. У нее паническая атака, и ей не нравится то, что я написал. Пока Бьянка не вернется, я не буду спать всю ночь. Я действительно не знаю, где она», — гласит текст в треке.

Также Уэст признался, что использовал приложение для слежки за возлюбленной, а также упомянул отношения с ее семьей. «Они хотят, чтобы меня заперли. Они хотят, чтобы я отправился на ретрит. Они хотят, чтобы я убежал», — подчеркнул артист.

Ранее сообщалось, что Бьянка Цензори хочет родить ребенка, чтобы сохранить брак с Канье Уэстом.

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