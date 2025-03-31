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17:44, 31 марта 2025Ценности

Бьянка Цензори нашла один способ сохранить брак с Канье Уэстом

Бьянка Цензори верит, что рождение ребенка сохранит брак с Канье Уэстом
Мария Винар

Фото: Daniel Cole / Reuters

Австралийский дизайнер Бьянка Цензори нашла один способ сохранить брак с американским рэпером Канье Уэстом. Об этом пишет Daily Mail.

«Бьянка подбадривает Канье родить ребенка, веря, что это спасет их брак и исцелит их отношения», — заявили анонимные источники издания.

По их словам, супруга музыканта считает, что рождение первенца успокоит его. «Она знает, какой он замечательный отец, и считает, что он ведет себя по-другому со своими детьми. Он внимателен и менее склонен совершать действия, которые могут причинить вред», — отметили инсайдеры.

Ранее стало известно о регулярных побегах Бьянки Цензори от Канье Уэста.

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