Стало известно о побегах Бьянки Цензори от Канье Уэста

Page Six: Дизайнер Бьянка Цензори сбегала от рэпера Канье Уэста после переездов

Анонимный инсайдер рассказал о регулярных побегах австралийского дизайнера Бьянки Цензори от американского рэпера Канье Уэста. Соответствующий комментарий появился на сайте издания Page Six.

Анонимный источник заявил, что супруга музыканта изо всех сил пытается разорвать отношения с ним. «Я думаю, Бьянка хочет расстаться, но это нелегко. Канье контролирует очень многие аспекты ее жизни», — объяснил собеседник портала.

По его словам, в течение последних недель возлюбленные сменили несколько отелей в Лос-Анджелесе. Однако после последнего переезда Цензори решила перебраться в другой отель одна. «Бьянка уехала в другой отель, и кто-то выдал ее. Он послал охранников и не оставил ее в покое... Это было около недели назад. Она живет в агрессивной обстановке. Ей нужно бежать, но он одержим ею», — отметил инсайдер.

Ранее сообщалось, что Канье Уэст показал откровенное фото Бьянки Цензори.