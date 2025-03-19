Канье Уэст показал откровенное фото Бьянки Цензори

Рэпер Канье Уэст показал фото дизайнера Бьянки Цензори в нижнем белье

Американский рэпер Канье Уэст показал откровенное фото австралийского дизайнера Бьянки Цензори. Соответствующее фото появилось на его странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Музыкант поделился в сторис кадром, на котором запечатлена его жена. Так, она предстала на размещенном снимке в прозрачном платье и комплекте нижнего белья белого цвета, состоящем из-за бюстгальтера и трусов. При этом ее внешний вид дополнял объемный светловолосый парик.

Ранее сообщалось, что Бьянка Цензори в прозрачном нижнем белье прокатилась на роликах.