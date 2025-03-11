Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
21:44, 11 марта 2025Ценности

Жена Канье Уэста в прозрачном нижнем белье прокатилась на роликах

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @biancacensori / @gadirrajab

Жена американского рэпера Канье Уэста, австралийский дизайнер Бьянка Цензори, в откровенном виде прокатилась на роликах. Соответствующие снимки появились в Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) близкого друга девушки и стилиста Гадира Раджаба.

Возлюбленная музыканта запечатлена на размещенных кадрах в комплекте нижнего белья телесного цвета, состоящем из прозрачного бюстгальтера и стрингов. Кроме того, видно, что на ней также присутствуют защитные налокотники и наколенники. Внешний вид избранницы Уэста дополняют гладкая прическа и макияж глаз, созданный в стиле smoky eyes.

Пользователи сети оценили фотосессию Цензори в комментариях под постом. «Почему эта девушка всегда голая?», «Она прикрыла свои локти и колени, но забыла об остальных частях тела», «Разве у нее нет никакой одежды?», «Очень странно», «Оденьте ее кто-нибудь», — высказывались они.

Ранее сообщалось, что российский бренд Letty начал продавать прозрачное мини-платье, вдохновленное образом Бьянки Цензори на музыкальной премии «Грэмми».

    Обсудить
    Последние новости

    Украина выразила готовность принять предложение США по немедленному прекращению огня

    В США заявили о планах провести переговоры с представителем России

    Жена Канье Уэста в прозрачном нижнем белье прокатилась на роликах

    В США рассказали о предложениях для Украины

    В США заявили о предложенных Киевом конкретных шагах по завершению конфликта

    США и Украина договорились по соглашению о минеральных ресурсах

    Зеленский оценил готовность Украины к перемирию

    Зеленский подтвердил согласие Украины на полное прекращение огня

    Белый дом анонсировал встречу Трампа с генсеком НАТО

    Названа угроза для переговоров США и Украины

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше