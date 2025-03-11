Жена Канье Уэста в прозрачном нижнем белье прокатилась на роликах

Жена американского рэпера Канье Уэста, австралийский дизайнер Бьянка Цензори, в откровенном виде прокатилась на роликах. Соответствующие снимки появились в Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) близкого друга девушки и стилиста Гадира Раджаба.

Возлюбленная музыканта запечатлена на размещенных кадрах в комплекте нижнего белья телесного цвета, состоящем из прозрачного бюстгальтера и стрингов. Кроме того, видно, что на ней также присутствуют защитные налокотники и наколенники. Внешний вид избранницы Уэста дополняют гладкая прическа и макияж глаз, созданный в стиле smoky eyes.

Пользователи сети оценили фотосессию Цензори в комментариях под постом. «Почему эта девушка всегда голая?», «Она прикрыла свои локти и колени, но забыла об остальных частях тела», «Разве у нее нет никакой одежды?», «Очень странно», «Оденьте ее кто-нибудь», — высказывались они.

Ранее сообщалось, что российский бренд Letty начал продавать прозрачное мини-платье, вдохновленное образом Бьянки Цензори на музыкальной премии «Грэмми».