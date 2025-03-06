Российский бренд представил платье как у Бьянки Цензори на «Грэмми» за 21 тысячу рублей

Российский бренд Letty представил прозрачное платье как у Цензори на «Грэмми»

Российский бренд Letty начал продавать прозрачное мини-платье, вдохновленное образом жены рэпера Канье Уэста Бьянки Цензори. Товар появился на сайте марки.

Покупателям представили прозрачное платье BIANCA стоимостью 21 тысячу рублей. На размещенных кадрах модель рекламировала наряд бренда, прикрывая обнаженные части тела руками или верхней одеждой.

Известно, что Цензори появилась в подобном платье на ковровой дорожке церемонии вручения музыкальной премии «Грэмми». Вначале она предстала перед папарацци в черной меховой шубе длины макси. Затем гостья церемонии сняла верхнюю одежду и осталась в прозрачном мини-платье, надетом на голое тело.

Ранее в марте Бьянка Цензори захотела выпустить прозрачные мужские шорты с деталью для гениталий.