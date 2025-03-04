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20:44, 4 марта 2025Ценности

Бьянка Цензори захотела выпустить прозрачные мужские шорты с деталью для гениталий

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Javier Rojas / Globallookpress.com

Австралийский дизайнер Бьянка Цензори заявила о необычных планах бренда Yeezy, основателем которого является ее муж американский рэпер Канье Уэст. Соответствующий пост появился на ее странице в соцсети X (ранее — Twitter).

Возлюбленная музыканта опубликовала снимок, на котором были запечатлены прозрачные мужские шорты, выполненные из латекса и имеющие карман для полового члена. По ее словам, данное изделие является переосмыслением нынешней моды, и скоро оно появится в продаже.

«Скоро мы представим будущее моды. "Прозрачные шорты YZY 1.0" для самых смелых. Этот авангардный дизайн гарантирует, что все взгляды будут сосредоточены именно там, где им следует быть. Вы готовы обратить на себя внимание?» — написала жена рэпера.

Ранее стало известно, что Канье Уэст захотел выпустить колье со свастикой.

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