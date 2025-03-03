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16:23, 3 марта 2025Ценности

Канье Уэст разгневал фанатов желанием выпустить колье со свастикой

Майя Пономаренко
Майя Пономаренко

Фото: Randall Hill / Reuters

Американский рэпер и дизайнер Канье Уэст вновь разгневал общественность антисемитскими заявлениями. Об этом сообщает Billboard.

Музыкант обратился к ювелирам в новом посте в X (бывший Twitter). «Я ищу дизайны для колье со свастикой», — написал певец, прикрепив также фотографию свастики в стразах.

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После этого на Уэста вылился шквал критики со стороны фанатов, которые не разделили его желания выпустить подобный аксессуар. «Канье запомнят как самого великого артиста, который разрушил свою же империю», «Опять за старый треш», «Тебе надо успокоиться», «Он не знает, когда лучше остановиться», «Нет никакого оправдания поклонению Гитлеру», — высказывались пользователи сети.

Редакторы Billboard связались с командой Уэста для получения комментария, однако их оставили без ответа.

Ранее в феврале Канье Уэст решил отречься от нацизма. «Я поразмышлял и пришел к выводу, что я не нацист», — написал он в соцсетях.

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