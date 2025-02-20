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11:33, 20 февраля 2025Культура

Канье Уэст решил отречься от нацизма

Рэпер Канье Уэст заявил, что больше не является нацистом
Ольга Коровина

Фото: Javier Rojas / Globallookpress.com

Американский рэпер Канье Уэст заявил, что больше не считает себя нацистом. Об этом артист сообщил в социальной сети X (бывший Twitter).

«Я поразмышлял и пришел к выводу, что я не нацист», — написал Канье.

Ранее сообщалось, что на странице Уэста в соцсети появились записи «Я нацист», «Я люблю Гитлера» и другие оскорбительные посты. Рэпер также стал продавать футболки со свастикой под своим брендом Yeezy за 20 долларов (менее двух тысяч рублей).

Также стало известно, что бывшая сотрудница Канье подала на него в суд, обвинив в нацизме. По словам девушки, однажды артист написал сотрудникам-евреям: «Добро пожаловать, это ваш первый день работы на Гитлера».

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