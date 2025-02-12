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10:13, 12 февраля 2025Культура

На признавшегося в любви к Гитлеру Канье Уэста подала в суд еврейка

Бывшая сотрудница Канье Уэста подала на него в суд, обвинив в нацизме
Ольга Коровина

Фото: Jordan Strauss / Invision / AP

Бывшая сотрудница бренда Yeezy подала в суд на рэпера Канье Уэста, обвинив его в нацизме. Об этом сообщает портал TMZ.

По данным источника, девушка еврейского происхождения работала в компании Уэста маркетологом, однако была уволена после жалоб на антисемитизм со стороны музыканта. Сообщается, что в качестве примера она показала сообщения Канье в рабочем чате, адресованные сотрудникам-евреям: «Добро пожаловать, это ваш первый день работы на Гитлера».

Кроме того, по словам девушки, в ответ на предложение прояснить ситуацию после обвинений в симпатии к нацистам Уэст написал ей: «Я нацист». Экс-сотрудница сообщила, что рэпер часто был груб с ней в рабочих чатах, использовал ругательства и оскорбления. Она также объяснила, что приняла решение обратиться в суд, так как в одном из диалогов Канье заявил: «Подай на меня в суд, с**а!»

Ранее общественное движение «Ветераны России» призвало министра иностранных дел Сергея Лаврова объявить Канье Уэста персоной нон грата и включить в список лиц, чье пребывание в РФ нежелательно.

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