Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
19:56, 8 февраля 2025Культура

В России призвали сделать персоной нон грата назвавшего себя нацистом Канье Уэста

«Ветераны России» призвали МИД объявить рэпера Канье Уэста персоной нон грата
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Javier Rojas / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Общероссийское общественное движение «Ветераны России» призвало министра иностранных дел Сергея Лаврова объявить персоной нон грата и включить в список лиц, чье пребывание в стране нежелательно, американского рэпера Канье Уэста. Об этом со ссылкой на соответствующий документ сообщает РИА Новости.

Члены «Ветеранов России» уверены, что допускать в Россию иностранных граждан, столь открыто пропагандирующих расистские идеи, недопустимо, и следует запретить Канье въезд в страну.

Поводом для этого стала пятничная активность исполнителя в соцсети X (бывший Twitter). В тот день он написал более сотни постов, где называл себя нацистом, признавался в любви к Адольфу Гитлеру и недоверии к евреям, даже если они его друзья, и обвинял бизнесмена Илона Маска, что тот украл у него нацистское приветствие на инаугурации Дональда Трампа.

По словам Канье, все стереотипы относительно рас верны, а антисемитизм — «какая-то херня, которую придумал еврейский народ». Рабство Уэст назвал личным выбором, а себя предложил называть Яйдольфом Йитлером.

Материалы по теме:
Тейлор Свифт едва не потеряла все и была раздавлена Канье Уэстом. Но стала миллиардершей, а ее феномен изучают в Гарварде
Тейлор Свифт едва не потеряла все и была раздавлена Канье Уэстом.Но стала миллиардершей, а ее феномен изучают в Гарварде
23 ноября 2024
«Я нацист. Люблю Гитлера». Канье Уэст разразился расистскими твитами. Спустя пару часов от него ушел дизайнер Гоша Рубчинский
«Я нацист. Люблю Гитлера». Канье Уэст разразился расистскими твитами. Спустя пару часов от него ушел дизайнер Гоша Рубчинский
7 февраля 2025

Что конкретно послужило поводом для таких признаний рэпера, неизвестно, но незадолго до этого он устроил скандал на церемонии вручения премии «Грэмми». Канье прибыл туда со своей женой Бьянкой Цензори, а та полностью оголилась на красной дорожке. После этого музыкант лишился контракта стоимостью 20 миллионов долларов на выступление в Японии, а российский дизайнер Гоша Рубчинский сообщил, что его партнерство с брендом Уэста Yeezy подошло к концу.

Информация о концерте Уэста в Россию уже несколько раз появлялась в социальных сетях. Летом прошлого года рэпер посетил Москву, чтобы поздравить Рубчинского с днем рождения.

Несколько лет назад Уэст сравнивал себя с президентом России Владимиром Путиным и публиковал его фотографии в социальных сетях.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Площадь пожара на Электрозаводе в Москве резко возросла

      Американский боец UFC рассказал о взломавшем его аккаунт русском хакере

      В России призвали сделать персоной нон грата назвавшего себя нацистом Канье Уэста

      Су-57 и F-35 оказались в нескольких десятках метров друг от друга

      Болельщик умер на трибуне во время хоккейного матча в Красноярске

      Число пострадавших в пожаре на Электрозаводе увеличилось

      Хоккеист «Ак Барса» назвал условие для жизни на 30 тысяч рублей в месяц

      Хинштейн оценил ситуацию с бюджетом Курской области

      Работники рассказали о запахе тлеющей проводки до пожара на московском Электрозаводе

      Ягудин раскрыл отношение к выступлению российских фигуристов в нейтральном статусе

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше