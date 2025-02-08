В России призвали сделать персоной нон грата назвавшего себя нацистом Канье Уэста

«Ветераны России» призвали МИД объявить рэпера Канье Уэста персоной нон грата

Общероссийское общественное движение «Ветераны России» призвало министра иностранных дел Сергея Лаврова объявить персоной нон грата и включить в список лиц, чье пребывание в стране нежелательно, американского рэпера Канье Уэста. Об этом со ссылкой на соответствующий документ сообщает РИА Новости.

Члены «Ветеранов России» уверены, что допускать в Россию иностранных граждан, столь открыто пропагандирующих расистские идеи, недопустимо, и следует запретить Канье въезд в страну.

Поводом для этого стала пятничная активность исполнителя в соцсети X (бывший Twitter). В тот день он написал более сотни постов, где называл себя нацистом, признавался в любви к Адольфу Гитлеру и недоверии к евреям, даже если они его друзья, и обвинял бизнесмена Илона Маска, что тот украл у него нацистское приветствие на инаугурации Дональда Трампа.

По словам Канье, все стереотипы относительно рас верны, а антисемитизм — «какая-то херня, которую придумал еврейский народ». Рабство Уэст назвал личным выбором, а себя предложил называть Яйдольфом Йитлером.

Что конкретно послужило поводом для таких признаний рэпера, неизвестно, но незадолго до этого он устроил скандал на церемонии вручения премии «Грэмми». Канье прибыл туда со своей женой Бьянкой Цензори, а та полностью оголилась на красной дорожке. После этого музыкант лишился контракта стоимостью 20 миллионов долларов на выступление в Японии, а российский дизайнер Гоша Рубчинский сообщил, что его партнерство с брендом Уэста Yeezy подошло к концу.

Информация о концерте Уэста в Россию уже несколько раз появлялась в социальных сетях. Летом прошлого года рэпер посетил Москву, чтобы поздравить Рубчинского с днем рождения.

Несколько лет назад Уэст сравнивал себя с президентом России Владимиром Путиным и публиковал его фотографии в социальных сетях.