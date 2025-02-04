Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
16:15, 4 февраля 2025Культура

Продюсер рассказал о планах привезти Канье Уэста в Россию

Продюсер Евгений Финкельштейн заявил, что хочет привезти Канье Уэста в Россию
Андрей Шеньшаков

Фото: Jordan Strauss / Invision / AP

Глава корпорации PMI Евгений Финкельштейн, который также занимается организацией концертов, признался, что хочет привезти Канье Уэста в Россию. Об этом он рассказал в интервью «Газете.Ru».

Финкельштейн сообщил, что задумался о выступлении Йе, узнав о скандале на красной дорожке премии «Грэмми» и отмены концертов музыканта в Японии. Однако, по его словам, быстро организовать концерт рэпера в России будет непросто.

«Проблема, что это непросто. Сложный процесс для большого артиста. Это возможно, но должны быть продажи, визы, билеты и так далее. Все не так легко, не так быстро. Посмотрим, сможем ли успеть», — сказал он.

Ранее стало известно, что американский рэпер Канье Уэст внезапно посетил Москву, чтобы поздравить с днем рождения дизайнера Гошу Рубчинского, с которым они вместе работают над брендом артиста Yeezy. Сообщалось также, что весной 2025 года Уэст вновь приедет в Россию и даст концерт в Москве.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Взрыв в «Алых Парусах» устроил смертник с миной на теле. Кто он?

      Разлучивший «многодетную семью» с сыном россиянин объяснил свой поступок

      Раскрыты дата и место похорон основателя батальона «Арбат»

      Роспотребнадзор оценит опасность последствий катастрофы в Черном море для здоровья

      Wildberries призвали не нарушать права продавцов

      Россиянам назвали условия невозможности продать земельный участок

      У летевшего из Грузии самолета с россиянами на борту возникла проблема с двигателем

      В России объяснили причину до сих пор несостоявшейся встречи Путина и Трампа

      Автомобилист пожаловался на отказ мультимедиа Changan в мороз

      Военкор предрек появление нового котла для ВСУ в ДНР

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше