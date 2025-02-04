Продюсер рассказал о планах привезти Канье Уэста в Россию

Продюсер Евгений Финкельштейн заявил, что хочет привезти Канье Уэста в Россию

Глава корпорации PMI Евгений Финкельштейн, который также занимается организацией концертов, признался, что хочет привезти Канье Уэста в Россию. Об этом он рассказал в интервью «Газете.Ru».

Финкельштейн сообщил, что задумался о выступлении Йе, узнав о скандале на красной дорожке премии «Грэмми» и отмены концертов музыканта в Японии. Однако, по его словам, быстро организовать концерт рэпера в России будет непросто.

«Проблема, что это непросто. Сложный процесс для большого артиста. Это возможно, но должны быть продажи, визы, билеты и так далее. Все не так легко, не так быстро. Посмотрим, сможем ли успеть», — сказал он.

Ранее стало известно, что американский рэпер Канье Уэст внезапно посетил Москву, чтобы поздравить с днем рождения дизайнера Гошу Рубчинского, с которым они вместе работают над брендом артиста Yeezy. Сообщалось также, что весной 2025 года Уэст вновь приедет в Россию и даст концерт в Москве.