Россию внезапно посетил Канье Уэст. Зачем он прилетал и как провел время в Москве?

Американский рэпер Канье Уэст покинул Москву и отправился в Берлин

На выходных рэпер Канье Уэст внезапно посетил Москву, чтобы поздравить с днем рождения дизайнера Гошу Рубчинского, который возглавляет его бренд Yeezy. Певец прогулялся по столице, поел черной икры в ресторане «Белуга» и прокатился с приятелями на роскошной яхте. Зачем на самом деле Йе посетил Россию и как он провел время в Москве — в материале «Ленты.ру».

Канье Уэст прилетел в Москву 29 июня

Американский рэпер прилетел в аэропорт «Внуково-3» частным бортом еще в субботу, 29 июня. Ряд СМИ сообщили, что артист решил посетить Россию по случаю юбилея Гоши Рубчинского, которому в тот день исполнилось 40 лет. В итоге главный дизайнер Yeezy сопровождал Уэста все дни его недолгого пребывания в Москве.

Поклонники ринулись искать Уэста и фотографировать его в различных локациях. Вскоре в Telegram образовалось множество сообществ, в которых фанаты отслеживали перемещения рэпера, а вокруг отеля Four Seasons, где, предположительно, в президентском люксе останавливался музыкант, собралась толпа зевак.

Канье Уэст в компании Гоши Рубчинского в ГУМе Кадр: Telegram-канал Mash

Менеджер бизнесмена Джозеф ДжейДжей Касье при этом отказался комментировать информацию о приезде Уэста в российскую столицу. Однако представители Рубчинского сообщали, что друзья планируют погуляться по Москве, затем переместятся в закрытую от посторонних глаз локацию. «Привет, Москва!» — написал Уэст на своей странице во «ВКонтакте». В октябре 2022 года руководство «ВКонтакте» действительно приглашало рэпера присоединиться к соцсети, однако доподлинно неизвестно, зарегистрировался ли он там на самом деле.

Что Канье Уэст делал в России?

Рубчинский отмечал юбилей в ресторане «Белуга» в центре Москвы. Гостей угощали черной икрой, водкой и блюдами русской кухни. На банкете присутствовали только родственники и близкие друзья дизайнера. «Канье, как большой ценитель нашей культуры, остался в восторге», — отметили представители модельера.

Все, что я могу подтвердить, — это то, что вчера ребята ужинали у нас, так как Гоша Рубчинский по совместительству является и другом Евгения Викентьева, шеф-повара ресторана Дида Дудиева пиар-менеджер ресторана

На следующий день приятели отправились на прогулку, которую успели запечатлеть несколько фанатов, компания во главе с Гошей Рубчинским пошла в ГУМ на обед, который обошелся в 72 тысячи рублей.

Канье Уэст с Гошей Рубчинским на яхте Кадр: Telegram-канал Mash

Вечером Уэст с Рубчинским и его командой отдохнули на яхте «Новая звезда». На борту также присутствовал певец Егор Крид, который поделился снимками с судна в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ). По данным Mash, прогулка по Москве-реке обошлась компании в два миллиона рублей. После прогулки, которая длилась несколько часов, Уэст вместе с друзьями уехал на автомобиле Mercedes-Benz в неизвестном направлении.

1 июля предприниматель покинул Россию и отправился в Германию. Музыкант полетел в Берлин с пересадкой в Стамбуле — он воспользовался услугами авиакомпании Turkish Airlines, выбрав места в бизнес-классе.

Первой о приезде Канье Уэста в Россию написала Яна Рудковская

Одной из первых о приезде американского артиста в личном Telegram-канале написала продюсер Яна Рудковская. «Скрестили пальцы по шоу в "Лужниках" в будущем!» — написала она. В то же время журналистка Ксения Собчак отметила, что лично говорила с Рубчинским и подтвердила информацию о том, что Канье Уэст приехал в Москву на день рождения.

По словам Собчак, нынешний приезд Уэста на самом деле частный, однако во время визита он все же отправится присматривать площадки для концерта. «Но самого концерта в эти дни не будет — это частный визит», — уточнила она.

Канье Уэст в Москве Кадр: Telegram-канал Super.ru

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин уже после отъезда Уэста раскрыл смысл его путешествия в Москву. Он считает, что своим поступком музыкант бросил вызов западной политической системе и санкциям против России. При этом Уэст показал себя человеком демократических идеалов, подчеркнул он. «Это такой серьезный, мощный шаг и поступок. Посмотрим, чем все закончится, запретят ли ему жить в Америке», — отметил он.

Пригожин назвал Уэста «желанным гостем» для России. Он призвал и других иностранцев приезжать в страну. «Канье Уэсту по возвращении домой будет о чем рассказать: как его встретили, какое количество фанатов, какой чистый и красивый город», — заключил артист.

Как связаны Канье Уэст и Гоша Рубчинский?

В декабре 2023 года Рубчинский возглавил Yeezy, приостановив сотрудничество с японским брендом Comme des Garçons. К тому же модельер ушел из основанной им же марки Rassvet Family.

Бывший муж Ким Кардашьян посчитал приход Рубчинского в Yeezy важным достижением в истории модной индустрии. К тому же Уэст в своей публикации назвал российского модельера легендарным — и не в первый раз. В 2016-м музыкант уже приезжал к Рубчинскому в Москву с предложением о сотрудничестве.

Рубчинский стал одним из немногих российских модельеров, который вошел в список 500 самых влиятельных людей фэшн-индустрии по версии Business of Fashion

Дизайнер заявил о себе в предкризисный сезон 2008 года, показав в московских Сокольниках одежду в стиле «гопник на районе». Впоследствии в нарядах его авторства появлялись на публике многие зарубежные звезды, в том числе Рианна и Джастин Бибер.

Но в 2018 году дизайнер едва не лишился карьеры из-за секс-скандала. На тот момент 34-летнего дизайнера обвинили в домогательствах к 16-летнему подростку Яну Силфверлингу. Несовершеннолетний парень якобы общался с Рубчинским в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ), а также мессенджере WhatsApp и FaceTime по видеосвязи, и в ходе разговора дизайнер попросил его сфотографироваться обнаженным в ванной.

Вскоре после обнародования сообщений команда Рубчинского заявила журналистам, что на самом деле переписка была частью кастинга. Все обвинения Рубчинский отрицал. Впоследствии именитый дизайнер хоть и не до конца, но реабилитировался на модной арене, а в 2023 начал сотрудничество с Уэстом.