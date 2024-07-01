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13:35, 1 июля 2024Культура

Пригожин раскрыл смысл приезда Канье Уэста в Москву

Продюсер Пригожин: приездом в Москву Канье Уэст бросил вызов Западу

Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин раскрыл смысл приезда американского рэпера Канье Уэста в Россию. Его слова приводит радиостанция «Говорит Москва».

По словам медиаменеджера, своим поступком музыкант бросил вызов западной политической системе и санкциям против России. При этом Уэст показал себя человеком демократических идеалов, подчеркнул Пригожин. «Это такой серьезный мощный шаг и поступок. Посмотрим, чем все закончится, запретят ли ему жить в Америке», — отметил он.

Пригожин назвал Уэста «желанным гостем» для России. Он призвал и других иностранцев приезжать в страну, чтобы противодействовать «информационной мировой коррупции». «Канье Уэсту, вернувшись домой, будет о чем рассказать: как его встретили, какое количество фанатов, какой чистый и красивый город», — заключил он.

Канье Уэст прилетел в Россию 30 июня. По неподтвержденной информации, музыкант приехал на 40-летний юбилей Гоши Рубчинского. 1 июля музыкант покинул Россию и отправился в Германию.

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      Мария Рюрикова
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