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13:42, 30 июня 2024Культура

Рэпер Канье Уэст прилетел в Россию. Он прогулялся по Москве и угостился черной икрой и водкой

Канье Уэст прилетел в Москву на день рождения Гоши Рубчинского

Фото: Amy Harris / Invision / AP

Американский рэпер Канье Уэст прилетел в Россию. По данным журналистов и блогеров, музыкант приехал на день рождения дизайнера Гоши Рубчинского, которому исполнилось 40 лет. Ряд СМИ сообщили о возможном концерте рэпера в Москве, однако эти данные в настоящий момент не подтверждаются.

Канье Уэст прилетел в Москву частным бортом

Журнал «Москвичка» сообщил, что частный борт рэпера приземлился в субботу, 29 июня, во «Внуково-3». Артист приехал на день рождения главного дизайнера его бренда Yeezy Гоши Рубчинского.

Сообщается, что праздник отмечали в ресторане «Белуга». Компания угощалась черной икрой, водкой и блюдами русской кухни. На банкете присутствовали только родственники и близкие друзья дизайнера. «Канье, как большой ценитель нашей культуры, остался в восторге», — говорится в сообщении.

Фото: Ashley Landis / AP

Представители Рубчинского сообщили, что друзья погуляют по Москве, затем переместятся в закрытую от посторонних глаз локацию. Менеджер Канье Уэста Джозеф ДжейДжей Касье отказался комментировать информацию о приезде рэпера в российскую столицу.

Рэпер посмотрит площадки для будущего концерта в Москве

Одной из первых о приезде американского артиста сообщила продюсер Яна Рудковская. «Скрестили пальцы по шоу в "Лужниках" в будущем!» — написала она. Журналистка Ксения Собчак рассказала, что лично говорила с Рубчинским и подтвердила информацию о том, что Канье Уэст приехал в Москву на день рождения.

Собчак также рассказала, что завтра музыкант поедет смотреть площадки для концерта, но самого концерта в эти дни не будет – это частный визит.

В «Лужниках» сообщили, что информация о концерте американского артиста в Москве «скорее всего является фейком». Представитель Рубчинского также сказал, что шоу в России сейчас не ожидается.

Информация о выступлении Канье Уэста в Москве появлялась также в мае. Предполагалось, что артист выступит в России 8 июня — в день своего рождения. Однако позже эти сведения опровергли. Создатель концертного агентства TCI Эдуард Ратников отметил, что такие переговоры велись, однако стоимость оказалась слишком высокой — не менее пяти миллионов долларов.

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      Варвара Кошечкина
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