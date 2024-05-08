В «Лужниках» ответили на сообщения о концерте Канье Уэста

Пресс-служба «Лужников» опровергла информацию о концерте Канье Уэста

Планов проводить концерт американского рэпера Канье Уэста в «Лужниках» нет. Об этом «Ленте.ру» сообщила пресс-служба площадки.

«Появившаяся в СМИ информация о концерте Канье Уэста 8 июня 2024 года в "Лужниках", не соответствует действительности,» — рассказала пресс-атташе комплекса Наталья Килессо.

По ее словам, в этот день в «Лужниках» запланировано другое мероприятие, на которое уже продают билеты.

О том, что в «Лужниках» запланировано выступление Канье Уэста, в среду, 8 мая, сообщил Telegram-канал Mash. В посте было сказано, что артист уже подписал контракт с организаторами. Предположительно, концерт был намечен на 8 июня — день рождения артиста. Источники издания отмечали, что переговоры велись больше года. После мероприятия исполнитель якобы должен был отпраздновать день рождения в российской столице вместе с женой Бьянкой Цензори.

Позже создатель концертного агентства TCI Эдуард Ратников опроверг информацию о предстоящем концерте. При этом он отметил, что такие переговоры велись, однако стоимость оказалась слишком высокой — не менее пяти миллионов долларов.

