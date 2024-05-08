Информация о концерте Канье Уэста в России оказалась фейком

Концертное агентство опровергло новости о выступлении Канье Уэста в России

Информация о том, что американский рэпер и дизайнер Канье Уэст выступит в России, является фейком. Об этом «Известиям» рассказал создатель концертного агентства TCI Эдуард Ратников.

«Новость — фейк», — сказал он. Ратников отметил, что возможность проведения концерта обсуждалась месяц назад, однако, указал организатор, выступление артиста оказалось слишком дорогим — его цена составляет не менее 5 миллионов долларов.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Канье Уэст выступит в России. Сообщалось, что концерт должен состояться летом в московских «Лужниках». Предполагалось, что мероприятие пройдет 8 июня, в день рождения исполнителя.