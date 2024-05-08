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09:36, 8 мая 2024Культура

Канье Уэст выступит в России

Mash: Канье Уэст выступит в России в «Лужниках» летом

Фото: Randall Hill / Reuters

Американский рэпер и дизайнер Канье Уэст выступит в России. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Концерт должен состояться летом в московских «Лужниках». Предположительно, мероприятие пройдет 8 июня, в день рождения исполнителя. Отмечается, что артист уже подписал контракт. Также сообщается, что жена рэпера, дизайнер Бьянка Цензори, планирует посетить Россию вместе с ним.

По данным источника Mash, переговоры с исполнителем велись больше года.

Ранее бывший муж порнозвезды Сторми Дэниелс Майк Моз раскрыл подробности будущей порноиндустрии Канье Уэста. По словам Моза, который должен принять участие в запуске совместного с артистом бизнеса, это будет уникальный проект.

ЖЗЛ
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