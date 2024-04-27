Раскрыты подробности будущей порноиндустрии Канье Уэста

Майк Моз заявил, что порноиндустрия Канье Уэста будет уникальна

Бывший муж порнозвезды Сторми Дэниелс Майк Моз раскрыл подробности будущей порноиндустрии американского рэпера и дизайнера Канье Уэста. Его слова приводит TMZ.

По словам Моза, который должен принять участие в запуске совместного с артистом бизнеса, это будет уникальный проект. «Я обсуждал с Йе потенциальное сотрудничество между брендом Yeezy и моей командой в Vixen Media Group. Хотя еще слишком рано сообщать какие-либо подробности, я воодушевлен тем, к чему приведет видение Йе», — поделился он.

Идея о том, что проект станет «очередной порностудией», неверна, заявил Моз.

Ранее стало известно, что Канье Уэст запланировал открытие собственной порностудии. Предварительно известно, что студия музыканта будет называться Yeezy Porn. Представитель Yeezy отметил, что идея создания бизнеса в сфере для взрослых посетила Уэста давно. Сейчас он обсуждает свое намерение с партнерами.