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13:28, 24 апреля 2024Культура

Канье Уэст запланировал открытие собственной порностудии

TMZ: рэпер Канье Уэст планирует открыть порностудию Yeezy Porn

Фото: BACKGRID / Legion-media.ru

Американский рэпер Канье Уэст запланировал открытие собственной порностудии. Об этом сообщает TMZ со ссылкой на представителя бренда артиста Yeezy.

Собеседник издания сообщил, что Уэст обратился к бывшему мужу порнозвезды Сторми Дэниелс Майку Мозу для запуска бизнеса. Ранее Моз занимался кастингом в порноиндустрии. Предварительно известно, что студия музыканта будет называться Yeezy Porn.

Представитель Yeezy отметил, что идея создания бизнеса в сфере для взрослых посетила Уэста давно. Сейчас он обсуждает свое намерение с партнерами.

Ранее стало известно, что Уэст ударил мужчину, который запустил руку под платье его жены Бьянки Цензори. Журналисты сообщили, что пострадавший написал на рэпера заявление в полицию. После инцидента Цензори сменила стиль, ее заметили на публике в закрытой одежде.

ЖЗЛ
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      Мария Рюрикова
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