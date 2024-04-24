TMZ: рэпер Канье Уэст планирует открыть порностудию Yeezy Porn

Американский рэпер Канье Уэст запланировал открытие собственной порностудии. Об этом сообщает TMZ со ссылкой на представителя бренда артиста Yeezy.

Собеседник издания сообщил, что Уэст обратился к бывшему мужу порнозвезды Сторми Дэниелс Майку Мозу для запуска бизнеса. Ранее Моз занимался кастингом в порноиндустрии. Предварительно известно, что студия музыканта будет называться Yeezy Porn.

Представитель Yeezy отметил, что идея создания бизнеса в сфере для взрослых посетила Уэста давно. Сейчас он обсуждает свое намерение с партнерами.

Ранее стало известно, что Уэст ударил мужчину, который запустил руку под платье его жены Бьянки Цензори. Журналисты сообщили, что пострадавший написал на рэпера заявление в полицию. После инцидента Цензори сменила стиль, ее заметили на публике в закрытой одежде.