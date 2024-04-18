Канье Уэст ударил запустившего руку под платье его супруги мужчину
Американский рэпер и дизайнер Канье Уэст ударил мужчину, который приставал к его супруге Бьянке Цензори и запустил руку под ее платье. Об этом сообщает Daily Mail.
По данным издания, пострадавший написал на исполнителя заявление в полицию. Представители Уэста отметили, что рэпер ударил мужчину, так как тот начал приставать к его супруге и совершил акт насилия.
«Нападавший не просто врезался в нее. Он запустил руки под ее платье, коснулся ее тела, схватил ее за талию, развернул, а затем послал ей воздушные поцелуи. Она подверглась избиениям и сексуальному насилию», — рассказала сторона артиста прессе.
Отмечается, что именно после этого Канье Уэст вступил в драку. После случившегося пострадавший не нуждался в медицинской помощи, но подал на рэпера заявление.
Ранее Канье Уэст пожаловался на бойкот концертных площадок.
В начале года экс-возлюбленная исполнителя Эмбер Роуз обвинила артиста в издевательствах.