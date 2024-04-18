Канье Уэст ударил запустившего руку под платье его супруги мужчину

Уэст ударил мужчину и обвинил его в сексуальном насилии над своей супругой

Американский рэпер и дизайнер Канье Уэст ударил мужчину, который приставал к его супруге Бьянке Цензори и запустил руку под ее платье. Об этом сообщает Daily Mail.

По данным издания, пострадавший написал на исполнителя заявление в полицию. Представители Уэста отметили, что рэпер ударил мужчину, так как тот начал приставать к его супруге и совершил акт насилия.

«Нападавший не просто врезался в нее. Он запустил руки под ее платье, коснулся ее тела, схватил ее за талию, развернул, а затем послал ей воздушные поцелуи. Она подверглась избиениям и сексуальному насилию», — рассказала сторона артиста прессе.

Отмечается, что именно после этого Канье Уэст вступил в драку. После случившегося пострадавший не нуждался в медицинской помощи, но подал на рэпера заявление.

Ранее Канье Уэст пожаловался на бойкот концертных площадок.

В начале года экс-возлюбленная исполнителя Эмбер Роуз обвинила артиста в издевательствах.