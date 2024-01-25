Бывшая возлюбленная обвинила Канье Уэста в издевательствах

Бывшая возлюбленная Канье Уэста Эмбер Роуз обвинила его в издевательствах

Бывшая возлюбленная американского рэпера и дизайнера Канье Уэста Эмбер Роуз обвинила артиста в издевательствах. Об этом пишет Daily Mail.

Модель встречалась с Йе в период с 2008 по 2010 год. «Он издевался надо мной в течение десяти лет», — сказала она.

Роуз отметила, что они с музыкантом совершенно разные люди. «Я хороший человек — умею сострадать и сопереживать», — добавила модель. Экс-возлюбленная артиста также обвинила его в нарциссизме.

Она вспомнила, что после расставания музыкант называл ее проституткой. «Просто оставьте меня в покое. Я тебя не беспокою, я о тебе не говорю», — заключила она.

Ранее Канье Уэст решил записать 40-минутное видео с извинениями за антисемитизм. Отмечалось, что во время записи рэпер говорил настолько бессвязно, что иногда было невозможно разобрать слова.