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18:33, 25 января 2024Культура

Бывшая возлюбленная обвинила Канье Уэста в издевательствах

Бывшая возлюбленная Канье Уэста Эмбер Роуз обвинила его в издевательствах

Фото: Evan Agostini / Invision / AP

Бывшая возлюбленная американского рэпера и дизайнера Канье Уэста Эмбер Роуз обвинила артиста в издевательствах. Об этом пишет Daily Mail.

Модель встречалась с Йе в период с 2008 по 2010 год. «Он издевался надо мной в течение десяти лет», — сказала она.

Роуз отметила, что они с музыкантом совершенно разные люди. «Я хороший человек — умею сострадать и сопереживать», — добавила модель. Экс-возлюбленная артиста также обвинила его в нарциссизме.

Она вспомнила, что после расставания музыкант называл ее проституткой. «Просто оставьте меня в покое. Я тебя не беспокою, я о тебе не говорю», — заключила она.

Ранее Канье Уэст решил записать 40-минутное видео с извинениями за антисемитизм. Отмечалось, что во время записи рэпер говорил настолько бессвязно, что иногда было невозможно разобрать слова.

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